دورات تدريبية لموظفي مطار بنينا

اختتمت الدورات التدريبية التي أقيمت بإدارة مطار بنينا الدولي ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة المطارات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الدورة استهدفت 23 موظفا من مختلف التخصصات، حيث كانت دورة مهارات إعداد التقارير الإدارية تضم (12) موظف، ودورة التخطيط الاستراتيجي (12) موظف، والاحتياج التدريبي (3) موظفين، وإعداد الميزانيات (6) موظفين

إدارة المطار قدمت رسائل شكر للمحاضرين على مجهوداتهم التي بذلوها خلال فترة التدريب، وفي الوقت الذي يعيش مطار بنينا تهديدات بقفله نظرا لكثرة الشكاوى المقدمة ضده من المسافرين

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