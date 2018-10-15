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دورات تدريبية لموظفي مطار بنينا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت الدورات التدريبية التي أقيمت بإدارة مطار بنينا الدولي ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة المطارات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الدورة استهدفت 23 موظفا من مختلف التخصصات، حيث كانت دورة مهارات إعداد التقارير الإدارية تضم (12) موظف، ودورة التخطيط الاستراتيجي (12) موظف، والاحتياج التدريبي (3) موظفين، وإعداد الميزانيات (6) موظفين

إدارة المطار قدمت رسائل شكر للمحاضرين على مجهوداتهم التي بذلوها خلال فترة التدريب، وفي الوقت الذي يعيش مطار بنينا تهديدات بقفله نظرا لكثرة الشكاوى المقدمة ضده من المسافرين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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