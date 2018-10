«العامة للبيئة»: الوضع في سبها «كارثي» بسبب مستنقعات الصرف الصحي

المتوسط:

قالت مدير فرع الهيئة العامة للبيئة، عواطف الأسود، إن الوضع في سبها كارثي، فالمدينة تعاني من أزمة بيئية متوارثة منذ سنين ولم يصلح معها الحلول التجميلية التي يتم اتخاذها حاليا.

وأضافت «الأسود»، في تصريح صحفي، إن الحلول المتاحة في الوقت الحالي تتمثل في عمليات الردم، كما يجب إنشاء محطة شفط مجاري جديدة نتيجة تهالك المحطة الوحيدة في سبها والتي سبق وأن تمت سرقتها.

وأوضحت مدير فرع الهيئة أن الأهالي بسبها معرضين للإصابة بالأمراض والأوبئة، نتيجة تكاثر الحشرات على مستنقعات الصرف الصحي والتي باتت تغطي مناطق بأكملها.

