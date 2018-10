لاتهامه بالسرقة.. «أركان الوفاق» يطالب بالقبض على رئيس العامة للقضاء العسكري

المتوسط:

طالب رئيس أركان الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل جهـاز المباحث العامة بالقبض على عميد طيار عبدالرحمن الصادق عبدالله باني آمر الهيئة العامة للقضاء العسكري التابعة أيضاً للمجلس الرئاسي.

وأوضح البيان الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن «الطويل» اتخذ هذا الإجراء لدخول «العميد باني» الأحد الماضي إلى مقر الهيئة العامة للقضاء العسكري الكائن بمنطقة الفرناج بطرابلس وقيامه بسرقة سجل الصادر والوارد الخاص بقرارات ومراسلات الهيئة.

وطالب اللواء الطويل؛ المباحث الجنائية بإتخاذ إجراءات للقبض على العميد باني وتسليمه إلى مكتب المدعي العام العسكري.

وفى رسالة أخرى موجهة منه إلى إدارة الشرطة والسجون العسكرية إلحاقا ببرقية سابقة له، أكد «الطويل» على ضرورة القبض على «باني» لسوء سلوكه وعدم التحاقه بعمله المنقول إليه منذ شهر يوليو الماضي.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، قد عين العميد عبدالسلام بن غربية كرئيس للهيئة العامة للقضاء العسكري خلفاً للعميد «باني» الذي يرفض الاعتراف بصحة قرار إقالته.

كما اتهم «الطويل» في البيان العميد باني بسرقة الختم الخاص بالهيئة العامة للقضاء العسكري إضافة إلى سجل الصادر والوارد مطالباً بإيداعه التوقيف والتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه وإحالته فيما بعد إلى المدعي العام العسكري.

