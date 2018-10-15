الشرق الاوسط تكشف عن ترتيبات لوجستية لقوات حفتر لبدء عملية تحرير العاصمة طرابلس

بينما أكد الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس، على ما وصفه بـ«جاهزية قوات الجيش العالية»، لتأمين أي عملية انتخابية في البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرته، علمت «الشرق الأوسط» أن ترتيبات لوجيستية لبدء عملية تحرير العاصمة طرابلس، قاربت على الاكتمال، بعدما دشن المشير حفتر عشر كتائب أمنية وعسكرية جديدة للمنطقة الغربية.

وجاءت هذه التطورات، التي تؤكد أن حفتر يستعد سرا للقيام بعمل عسكري في وقت لم يحدده بعد باتجاه طرابلس، رغم مساعٍ تقودها بعثة الأمم المتحدة وعدة دول غربية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان أمس إن تأمين انتخابات يندرج ضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية، لافتة إلى أنها معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.

وتراجعت بعثة الأمم المتحدة وفرنسا عن خططهما الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط معارضة من إيطاليا وتعقيد في المشهدين السياسي والعسكري في البلاد.

وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه شكل مؤخرا 10 كتائب أمنية وعسكرية جديدة من بينها 6 كتائب للمنطقة الغربية يتم تجهيزها حاليا في بنغازي بشرق البلاد، مشيرة إلى أن هذه الكتائب على مستوى تدريبي متميز على حد تعبيرها. وكشفت المصادر عن اجتماع رفيع المستوى عقد قبل أيام قليلة فقط ضم ضباطا من قيادة الجيش في قاعدة الوطية الجوية التي تقع على بعد 140 كيلومترا جنوب غربي طرابلس.

وأوضح ضابط ليبي على صلة بهذا الاجتماع أنه كان بخصوص تنسيق العمل بالمنطقة الغربية وترأسه آمر منطقة الزاوية العسكرية، لافتا إلى أنه تمت دراسة الوضع في طرابلس وبالمنطقة الغربية بصفة عامة. وكشف النقاب عن أن «وحدات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني باتت موجودة وجاهزة لتنفيذ أي أمر»، مضيفا «ولكن لا توجد تعليمات بالظهور أو العمل وتحتاج إلى إمكانيات لأن كل التركيز كان على المنطقة الشرقية في السابق».

وأوضح أن حفتر أصدر في السابق قرارا بإنشاء مقدمة لقيادة الجيش بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى فروع لهيئات التنظيم والإدارة والإمداد والاستخبارات وإدارة التدريب ومكتب القائد العام في إطار هذه التحضيرات، مشيرا إلى أن لجنة حضرت منذ أسبوعين لتنسيق الوضع بين كل أجهزة الجيش.

وتابع الضابط، الذي طلب عدم تعريفه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، «هذا يعني أن الأمور اللوجيستية تقريبا أشرفت على الانتهاء خاصة مع انتقال مقدمة قيادة الجيش إلى المنطقة الغربية في انتظار مباشرتها للعمل».

وكان حفتر أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميلشيات المسلحة التي تهيمن على طرابلس، ومعظمها تابع اسميا لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، أن «تحرير العاصمة وفق خطة مرسومة يعد خيارا لا مناص منه»، معتبرا أنه «لا يمكن السكوت على الوضع الراهن هناك».

المصدر/ صحيفة الشرق الاوسط