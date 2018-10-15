أبو الغيط: لا نجاح للمسار السياسي إلا بحل مشكلة “الميليشيات”

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وأمين الجامعة العربية العام أحمد أبو الغيط، آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء؛ أهمية التوصل إلى حل جذري وشامل ودائم للتهديد الذي تمثله الميليشيات والتشكيلات المسلحة، كشرط أساسي لإنجاح المسار السياسي، إضافة إلى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

كما ناقش الجانبان خلال لقائهما اليوم الأحد في القاهرة؛ الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة واستكمال المسار السياسي، وتجاوز الصعاب أمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار