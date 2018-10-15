قبيلة العواقير ترفض تعيين باشا آغا كوزير للداخلية وتطالب العيساوي بالمثول للمحكمة

أصدرت قبائل العواقير في المنطقة الشرقية بياناً وصفته بالتضامني مع موقف قبائل العبيدات الذي طالب كل القبائل بوقفة ضد تعيين نائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي بمهام وزير اقتصاد حكومة الوفاق معربة عن استغرابها بأن يُقدم كوزير بدل تقديمه للمحكمة .

وفى بيان أصدرته من منزل عميدها الراحل الشيخ إبريك اللواطي بمنطقة سلوق , أثنت قبائل العواقير على مواقف قبيلة العبيدات الرافضة للإرهاب بما في ذلك في مدينة درنة ومن قبلها بنغازي فيما صدر البيان بمباركة عميدها مفتاح علي اللواطي .

وأعرب العواقير عن تفاجئهم بصدور قرار ممن وصفوه بمنتحل صفة رئيس الوزراء الذي قالوا بأن لا أحقية له في تعيين وزراء علاوة عن تعيين وزيرين جدليين هما علي العيساوي وفتحي باشا آغا معتبرين ذلك تحدياً لكل قبائل المنطقة الشرقية ( برقة ).

ودعا البيان علي العيساوي بدلاً من أن يأتي إلى بنغازي وزيراً معززاً مكرماً بأن يمثل فيها أمام محكمة الجنايات كونها هي التي تنظر فى قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه فى يوليو 2011 بعد صدور أمر بالقبض عليه من قبل العيساوي بناءً على لجنة تحقيق معتبرين تعيينه وباشا آغا تنفيذاً لإملاءات من دولة قطر .

وفيما يتعلق بفتحي باشا آغا فقد وصفه بيان قبيلة العواقير بأنه قيادي في منظمة إرهابية هي فجر ليبيا متهمينه بالتورط في إرسال الجرافات المحملة بالأسلحة إلى المتطرفين فى بنغازي ، كما اعتبرت القبيلة هذه الإجراءات موجهة ضد المنطقة الشرقية .

وأشار البيان في ختامه بأن جريمة اغتيال يونس ورفيقيه سنة 2011 تمت على أرض تقطنها قبيلة العواقير الأمر الذي اعتبرته مساساً بها داعية كافة القبائل لاتخاذ موقف مساند لموقف قبائل العبيدات ضد هذه التعيينات ، مؤكدين لرئيس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة بأنهم لا يمكن لهم قبول خضوع مناطقهم لكي تكون مدارة من قبل الدوحة ، وفق نص ذات البيان .

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