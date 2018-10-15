سلامة يجري سلسلة لقاءات في القاهرة

بحث الممثل الخاص للأمي العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وبحسب صفحة البعثة الأممية، ناقش المجتمعون أمس الاحد ، دعم مصر للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وفي ذات السياق، اجتمع الممثل الخاص ونائبته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

كما ناقش سلامة ووليامز أمس في القاهرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات في ليبيا والبرلمان، إلى جانب الإجراءات اللازمة للدفع قدماً بالعملية السياسية الليبية.

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