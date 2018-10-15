باشاغا يدعو منتسبي الداخلية المنقطعين للالتحاق بأعمالهم

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني منتسبيها من ضباط وضباط صف وموظفين، من المتغيبين والمنقطعين عن العمل، إلى ضرورة العودة إلى سابق أعمالهم، والالتحاق بالجهات والأجهزة التي يتبعونها.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك، أنَّ تعليماتٍ قد صدرت عن وزيرها المفوض “فتحي باشاغا” بالخصوص، مانحاً مهلة أقصاها يوم الأول من نوفمبر المقبل.

كما أوضح المنشور أنَّ الوزير شدّد في تعليماته على عدم قبول أيّ عذر بعد هذا التاريخ من المتغيّبين، والعازفين عن الالتحاق بأعمالهم، من منتسبي الوزارة .

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