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باشاغا يدعو منتسبي الداخلية المنقطعين للالتحاق بأعمالهم

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني منتسبيها من ضباط وضباط صف وموظفين، من المتغيبين والمنقطعين عن العمل، إلى ضرورة العودة إلى سابق أعمالهم، والالتحاق بالجهات والأجهزة التي يتبعونها.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك، أنَّ تعليماتٍ قد صدرت عن وزيرها المفوض “فتحي باشاغا” بالخصوص، مانحاً مهلة أقصاها يوم الأول من نوفمبر المقبل.

كما أوضح المنشور أنَّ الوزير شدّد في تعليماته على عدم قبول أيّ عذر بعد هذا التاريخ من المتغيّبين، والعازفين عن الالتحاق بأعمالهم، من منتسبي الوزارة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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