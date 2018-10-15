بلدية جادو تبحث دعم الأجهزة الأمنية بالمدينة

بحث الاجتماع المنعقد الأحد بمدينة جادو آلية دعم مديرية أمن جادو والأجهزة الأمنية في ضبط الأمن داخل النطاق الجغرافي للمدينة.

الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات لتفعيل الأمن داخل المدينة وذلك ضمن مساعي مجلسي البلدي والأعيان ومختاري المحلات.

وتناول الاجتماع تشكيل لجنة اجتماعية لدعم كافة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مديرية امن جادو من خلال تطبيق القانون أي إن دور اللجنة سوف يقتصر على الدعم الاجتماعي فقط.

اللجنة الاجتماعية المزمع تشكيلها تتكون من 70 شخص بواقع خمسة أشخاص عن كل محلة ، على أن يكون اختيار أعضاء هذه اللجنة ضمن شروط معينة من بينها أن ألا يكون له سوابق جنائية سابقة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يوم الثلاثاء القادم لعرض قوائم المرشحين لعضوية هذه اللجنة والنظر فيها ما إذا كانت مطابقة للشروط التي وضعت.

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