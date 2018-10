المتوسط:

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل مدراء القطاعات والأجهزة والشركات داخل نطاق البلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، شمل الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بحضور عدد من مدراء القطاعات والاجهزة والشركات في سرت، سبل معالجة هذه المشاكل، تمهيداً لعرضها خلال مؤتمر إعمار وتنمية سرت

