مديرية أمن زوارة تحذر المواطنين من تداول عملة نقدية مزورة من فئة 50 دينار

ليبيا – حذرت مديرية أمن زوارة أمس الأحد المواطنين من وجود عملة نقدية مزورة من فئة الخمسين دينار يتم تداولها في المنطقة، مطالبةً المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع تلك العملة النقدية.

المديرية دعت من خلال مكتبها الإعلامي إلى ضرورة التبليغ على الفور أقرب مركز شرطة عند حدوث عملية تداول للعملة المزورة.

ونشرت المديرية صور توضح الفرق بين الفئة الاصلية والمزورة، مشيرةً إلى أن الفرق يلاحظ في الصورة الأولى للأصلية والمزورة وايضاً الصورة الثانية للأصلية والمزورة من الجهة الأخرى.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية