المشري: يمكن إجراء الانتخابات استنادا إلى باب “نظام الحكم”

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا استنادا للباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور.

وأوضح المشري خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر؛ أنه يمكن اتخاذ هذا الباب قاعدة دستورية؛ بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة.

كما أشار المشري خلال اللقاء إلى إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية، موضحا أنهم سيناقشون مقترحات النواب خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين.

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