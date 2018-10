الأمم المتحدة تخوض غمار النهوض بقدرات المجتمع المدني في ليبيا

نظم مشروع «نحو مصالحة وطنية في ليبيا» الذي ينفذه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دورة تدريبية لفائدة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الليبية وذلك بهدف بناء قدراتهم في مجال فض النزاعات والمصالحة.

حيث من المنتظر أن يشمل هذا النوع من الدورات التدريبية منظمات أخرى في المستقبل القريب بحسب تصريح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هذا وتخوض الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها غمار النهوض بالقدرات السياسية والمدنية في ليبيا.

