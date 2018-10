المتوسط:

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اجتماعًا، لبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية، وسبل معالجتها تمهيداً لعرضها خلال مؤتمر إعمار وتنمية سرت.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية سرت، عبر فيس بوك، أن الاجتماع حضره عضو المجلس البلدي غيث اوحيدة، كما ضم عدد من مدراء القطاعات والاجهزة والشركات داخل نطاق بلدية سرت.

The post عميد سرت يبحث مع مدراء القطاعات الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية