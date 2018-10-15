الأوضاع في الجنوب على طاولة جلسة البرلمان

عقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية برئاسة النائب الأول الأستاذ فوزي النويري وبحضور معالي النائب الثاني الدكتور احميد حومة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، عبدالله بليحق ،فإن الجلسة قد افتتحت بمناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي .

وقال بليحق : سيتم خلال جلسة اليوم الاستماع لإحاطة ، للسيد رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية، حول إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية وكذلك الاستماع لإحاطة من رئيس لجنة التعليم الدكتور سعد المريمي، حول ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بمطالب المعلمين، كما سيتم مناقشة قانون تنظيم عمل النقابات في البلاد.

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