المتوسط:

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني الدكتور احميد حومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب،عبد الله بليحق، إنَّ الجلسة قد افتتحت بمناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي.

وأضاف بليحق،: «سيتم خلال جلسة اليوم الاستماع لإحاطة رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية، حول إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية وكذلك الاستماع لإحاطة من رئيس لجنة التعليم الدكتور سعد المريمي، حول ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بمطالب المعلمين».

وأشار بليحق،: «كما سيتم خلال الجلسة مناقشة قانون تنظيم عمل النقابات في البلاد».

The post «النواب» يفتتح جلسته بمناقشة الأوضاع في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية