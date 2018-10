آمر الغرفة الأمنية صبراتة يُشدد على محاربة تهريب الوقود لتونس

المتوسط:

أفاد آمر الغرفة الأمنية في صبراتة، عمر عبد الجليل، بأنَّ ظاهرة تهريب الوقود إلى تونس أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف عبد الجليل، أنَّ ظاهرة تهريب الوقود غير مبررة، ومن يمتهنها ينقصه «الحس الوطني».

وطالب عبد الجليل، بضرورة محاربة هذه الظاهرة من قِبل الأجهزة الأمنية، وإيقاف كل من يعمل بها، باعتبار أنَّ الوقود المصدر الوحيد للشعب الليبي.

وأشار عبد الجليل، إلى أن المهربين يعتمدون في عملياتهم على مداخل ومخارج صبراتة سواء كان على الطريق الساحلي أو خارجه، الطرق الزراعية «الخط الصحراوي».

