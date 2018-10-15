مجلس النواب يعقد جلسة رسمية

طبرق 15 أكتوبر 2018 (وال) – عقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية برئاسة معالي النائب الأول الأستاذ فوزي النويري، وبحضور معالي النائب الثاني الدكتور احميد حومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، السيد عبدالله بليحق ،فأن الجلسة قد افتتحت بمناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي .

وقال بليحق إنه تم خلال جلسة اليوم الاستماع لإحاطة السيد رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية، حول إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية وكذلك الاستماع لإحاطة من رئيس لجنة التعليم الدكتور سعد المريمي، حول ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بمطالب المعلمين.

وأضاف بليحق أنه تم خلال الجلسة مناقشة قانون تنظيم عمل النقابات في البلاد. (وال – طبرق) ع ع

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