المسماري ينفي صدور بيان من القيادة العامة بشأن محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية

ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري أمس الأحد إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بشأن محاربة الفساد داخل المؤسسة العسكرية .

المسماري نفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إصدار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للقرار رقم 184 والمؤرخ بتاريخ العاشر من أكتوبر الجاري بشأن محاربة الفساد داخل المؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن جهة مجهولة قد زورت بيان باسم القيادة العامة زعمت من خلاله استدعاء مجموعة من الضباط للتحقيق بشأن تورطهم في فساد مالي.

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