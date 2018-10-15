وزير خارجية الإيطالي يعلن عن دعم أوروبي لمؤتمر باليرمو حول ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، عن تحصل مؤتمر باليرمو حول ليبيا لدعم رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقال ميلانيزي، إن “مناقشة رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين اليوم الإثنين في لوكسمبورغ للوضع في ليبيا أتاحت التحقق من الإجماع والقناعة المشتركة على دعم مؤتمر باليرمو، المقرر عقده في يومي 12 و13 من شهر نوفمبر المقبل”.

وأضاف ميلانيزي في تصريح للصحفيين من لوكسمبورغ، أن “الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التأكيد بوضوح، على التزامها بالتحدث بصوت واحد والمضي في جهود مشتركة ومترابطة من أجل تحقيق الأمن في ليبيا”، على حد قوله.

وأشار ميلانيزي، إلى أن مؤتمر باليرمو يدخل في إطار المسار المرجعي الذي حددته خطة الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة الليبية، بحسب ما ذكرت آكي.

وكانت الخارجية الإيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن اجتماعات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ ستتطرق إلى قضايا الهجرة والأوضاع في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر باليرمو مشاركة واسعة من عدة دول من بينها مصر وتركيا والإمارات وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتونس وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر والصين والأردن ومالطا، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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