صوان يرحب بتأسيس حزب التجمع برئاسة طاطاناكي وبإعلان مؤتمر التكتل المدني برئاسة ستيتة

ليبيا – رحب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان، الاثنين، بتأسيس حزب “التجمع الديمقراطي” الذي أعلن تشكيله مؤخرا في تونس برئاسة “حسن طاطاناكي”، وانعقاد المؤتمر العام للتكتل المدني الديمقراطي ببنغازي، وانتخاب “نجيبة استيتية” رئيسا له، معربًا عن تفاؤله بأن يكونا إضافة للحياة السياسية وتعزيزا للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأكد صوان في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية أن حزبه يرحب بتأسيس أي تكتل سياسي، ويشجع على إثراء الحياة السياسية والمدنية في ليبيا؛ لأن ذلك من شأنه سد الفراغ السياسي أمام تمدد النعرات القبلية والجهوية والمناطقية على حساب المسار الديمقراطي الصحيح.

وأضاف صوان بأن العدالة والبناء لم يجد شريكا حقيقياً خلال السنوات الماضية ليتعاون معه في حل الأزمة السياسية، وبناء دولة مدنية حديثة تصون حق المواطن، وتقدم له الخدمات بغض النظر عن الجغرافيا والإيدلوجيا، وتقطع الطريق أمام المليشيات التي تستخدم السلاح للوصول للنفوذ السياسي والمالي.

وبيّن رئيس حزب العدالة والبناء أنه يأمل من كل الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية أن تدعم الحوار والتوافق المجتمعي، وتغلب مصلحة الوطن العليا على المصالح الضيقة، داعيا كافة النخب السياسية والمثقفين إلى دعم مثل هذه المؤسسات التي ستثري المنافسة السياسية، وتحول دون عودة الاستبداد وذلك على حد تعبيره.

المرصد – متابعات

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