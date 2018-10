المتوسط:

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي افتتاح عيادة خالد بن الوليد المجمعة «الماجوري»، اليوم الإثنين، بإعادة افتتاح عيادة خالد بن الوليد المجمعة التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة لتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين.

وأوضح الحساب الرسمي إدارة الخدمات الصحية بنغازي عبر فيس بوك، أن الاجتماع حضره وكيل وزارة الصحة ببنغازي الكبرى د.نادر كويري، و مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي أ.ناصر الكاديكي، والمدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية د.وسام الدرسي، ومدير عيادة خالد بن الوليد المجمعة أ.عبدالعظيم البرغثي، وعميد الأكاديمية العربية الأفريقية للتدريب والدراسات د.عادل الذيب، ومدير الشؤون الإدارية والمالية أ.فرج المنفي، ومدير مكتب الخدمات الطبية أ.أحمد الكيلاني وعدد من العاملين بقطاع الصحة في مدينة بنغازي.

وتقدم العيادة خدمات الأمومة، والصحة المدرسية، والتثقيف الصحي، ويوجد بها عيادات باطنة وأطفال وجلدية، كما يوجد بالعيادة قسم للإسعاف والطوارئ ، وقسم للعلاج الطبيعي، وسيتم افتتاح باقي الأقسام تباعاً.

The post «الخدمات الصحية بنغازي» تعلن افتتاح عيادة خالد بن الوليد المجمعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية