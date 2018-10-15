حفتر يأمر باستئناف التحقيق بمقتل اللواء عبدالفتاح يونس

كلّف قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، المدعي العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية مقتل رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه.

ووفق تكليف حفتر، فإن التحقيق يشمل بالإضافة إلى يونس، العقيد خميس العبيدي، والمقدم ناصر الشريف المذكور.

وطلب حفتر من المدعي العام التواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية ومطالبتهم بتسليم المتهمين في هذه القضية، ومحاكمتهم أمام القضاء الليبي وكشف الحقيقة التي غاب لـ7 سنوات.

وجاء قرار حفتر بعد أيام من تعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، علي العيساوي وزيرا للتجارة والصناعة، وهو الذي ما يزال مُتهما في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، الأمر الذي أثار استياء لدى العديد من الأوساط الشعبية والسياسية.

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