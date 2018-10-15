الأعلى للدولة يوافق على آلية تغيير الرئاسي

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، موافقته على آلية استبدال المجلس الرئاسي المقدمة من مجلس النواب.

وقال عضو المجلس سالم مادي في تصريح لـ218، إن المجلس وافق بالإجماع على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وكانت لجنة الاتفاق السياسي بالمجلس قد ناقشت مقترح النواب، إلى جانب تعديل الاتفاق السياسي، لعرض نتائجها اليوم على أعضاء المجلس؛ من أجل التصويت، وذلك حسب ما قرره المجلس في جلسته السابقة الخميس.

وينص المقترح الذي قدمه البرلمان، على اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال تضمين الاتفاق السياسي المعدل للإعلان الدستوري.

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