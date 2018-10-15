الناظوري يعاقب معرقلي إلغاء الموافقة الأمنية

قالت مصادر في مطار بنينا، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة أمنية تعمل في مطار بنينا الدولي لعدم تطبيقها قرار “إلغاء الموافقة الأمنية” الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في وقت سابق.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لرئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري، للمطار، الاثنين، حيث أمر بإخلاء صالة الركاب في مطار بنينا من المظاهر المسلحة.

وأكدت المصادر أن الناظوري أمر أيضا بإخراج كافة الجهات “الأمنية والمدنية” غير المعنية بالعمل داخل الصالات باستثناء الجمارك والجوازات والأمن الخارجي والداخلي.

وأشارت إلى إلقاء القبض أيضا على مجموعة من المتورطين في “المتاجرة بكروت الصعود”.

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