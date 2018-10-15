إيقاف محطة ضخ النهر الصناعي بترهونة بقوة السلاح

بنغازي-العنوان

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشرع النهر الصناعي إن مسلحين اثنين أجبرا، اليوم الإثنين، العاملين بمحطة الضخ بترهونة على إيقاف التشغيل وإغلاق المحطة دون تحديد الأسباب أو الجهة التي يتبعانها.

وأضاف الجهاز، أنه إزاء هذا الوضع لن يكون بمقدوره تأمين عمليات الإمداد المائي لكافة المدن والمشاريع الزراعية الواقعة على امتداد مسارات منظمة الحساونة بسهل الجفارة.

وناشد الجهاز، الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن وحماية المستخدمين ومكونات مشروع النهر الصناعي لضمان استمرار تدفق المياه إلى المدن.

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