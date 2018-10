عضو بـ”النواب” يكشف وقائع جلسة البرلمان اليوم

المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب عن الجنوب، أحمد الشارف، عن أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تمحورت حسب قوله إلى جزئين، الأحداث الدائره في الجنوب منذ يومين مع العصابات التشادية التي قال إنها تمتهن الخطف والهجره وتهريب المخدرات.

وأضاف “الشارف”، في تصريحات متلفزة، أن ن الجزء الثاني كان ، هيكلة المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين والذي أقره مجلس النواب، مضيفا أن جلسة مجلس الدولة اليوم جاءت للتصويت على هذا المقترح، بغية إنهاء الجدل على ازدواجية المؤسسات وحكومة واحدة تشرف على الاستحقاقات القادمة.

