مدير عام جهاز تشغيل واستثمار الحدائق بنغازي يعلن صرف مرتبات العاملين لثلاثة أشهر

بنغازي 15 أكتوبر 2018 (وال)- أصدر مدير عام جهاز تشغيل واستثمار الحدائق والمنتزهات بنغازي السيد عبد المنعم الشهيبي اليوم الاثنين، قراراً بصرف مرتبات العاملين لثلاثة أشهر .

وقال رئيس قسم الإعلام بلدية بنغازي نضال الكاديكي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن السيد عبد المنعم الشهيبي أوضح أن مرتبات العاملين بالجهاز عن شهر يونيو ويوليو وأغسطس؛ ستكون خلال هذه الأيام في المصارف .

وأشار نضال الكاديكي إلى أن مدير عام جهاز تشغيل واستثمار الحدائق والمنتزهات أكد أن مرتبات العاملين ستصرف بشكل منتظم شهرياً اعتباراً من الآن . (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال