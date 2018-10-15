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مدير عام جهاز تشغيل واستثمار الحدائق بنغازي يعلن صرف مرتبات العاملين لثلاثة أشهر

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 أكتوبر 2018 (وال)- أصدر مدير عام جهاز تشغيل واستثمار الحدائق والمنتزهات بنغازي السيد عبد المنعم الشهيبي اليوم الاثنين، قراراً بصرف مرتبات العاملين لثلاثة أشهر .

وقال رئيس قسم الإعلام بلدية بنغازي نضال الكاديكي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن  السيد عبد المنعم الشهيبي أوضح أن مرتبات العاملين بالجهاز عن شهر يونيو ويوليو وأغسطس؛ ستكون خلال هذه الأيام في المصارف .

وأشار نضال الكاديكي إلى أن مدير عام جهاز تشغيل واستثمار الحدائق والمنتزهات أكد أن مرتبات العاملين ستصرف بشكل منتظم شهرياً اعتباراً من الآن . (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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