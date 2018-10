المتوسط:

قام فريق العمل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ،اليوم الإثنين، بالتأكد من المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس طريق السكة.

وقالت صفحة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس أن الجنسيات كانت من الصومال و إثيوبيا و إريتريا من المستهدفين بالعودة إلى دولة النيجر مؤقتا إلى أن يتم سفرهم إلى دولة ثالثة.

