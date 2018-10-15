بلدية شحات تُكرم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني

قرنادة 15 أكتوبر 2018 (وال)- كرمت بلدية شحات أمس الأحد، دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، وذلك لخدمته للوطن والمواطن الليبي وخصوصاً سكان بلدية شحات .

هذا وقدم عميد البلدية السيد حسين بودرويش وعدد من أعضاء المجلس البلدي شحات؛ بحضور سيادة عضو مجلس النواب عن المنطقة الأستاذ المنتصر الحاسي، درعاً تكريمياً لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني .

وأثنى الحضور على دور رئيس مجلس الوزراء؛ في المساهمة في سير عمل المجلس البلدي على الوجه الأمثل، وحلحلة كافة مختنقات البلدية . (وال- قرنادة) أ م / ر ت

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