بلدية طرابلس تعلن إنقطاع مياه النهر الصناعي عن المدينة

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز بأن مياه منظومة النهر الصناعي ستنقطع ليلة اليوم الإثنين عن كامل مناطق العاصمة .

وأكدت البلدية فى بيان صحفي تلقته منها المرصد بأن هذا الإنقطاع يأتي نتيجة قيام مجموعة مسلحة منتصف الاثنين في منطقة ترهونة بارغام مشغلي حجرة التحكم بمقر النهر الصناعي على إيقاف ضخ المياه المتجه لطرابلس الكبرى .

وكشفت البلدية إن هذا التصرف جاء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمصنعي الإسمنت بسوق الخميس ومصنع النبع بقصر بن غشير .

ونقلت البلدية عن مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي فى طرابلس بأن ضخ مياه النهر الصناعي قد إنخفض بصورة كبيرة في شبكة أنابيب المدينة .

وختمت بلدية طرابلس المركز بأنه وبعد التواصل مع العديد من الجهات وعند قرابة الساعة التاسعة ليلاً أبلغ المسلحين المشغلين فى إدارة النهر الصناعي بترهونة بإعادة ضخ المياه التي سيستمر إنقطاعها عن المدينة لحين إنجاز عمليات اعادة الضخ.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية