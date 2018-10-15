دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع أوضاع الجنوب خلال اجتماع مع معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ونواب الجنوب

قرنادة 15 أكتوبر 2018 (وال)- ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، أوضاع الجنوب خلال اجتماع عقده بمعالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مناطق الجنوب .

وبحث دولته خلال الاجتماع عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وبحضور السادة النواب عن الجنوب : محمد تامر، مصباح دومة، كافة الأوضاع الخدمية والأمنية في كافة مناطق الجنوب .

وأجمل الاجتماع كافة التحركات التي تشهدها تلك المنطقة، وكيفية المساعدة التي يمكن أن تقدمها الحكومة المؤقتة؛ لأجل المجاهرة بالأمن في تلك المناطق، إضافة إلى كيفية تفعيل القطاع الخدمي وحلحلة العراقيل التي تواجه ذلك . (وال- قرنادة) أ م/ ر ت

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