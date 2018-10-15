الناظوري يصدر تعليماته بإخلاء المطار من كافة الجهات غير المعنية بالعمل داخله

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري زيارة مفاجئة لمطار بنينا الدولي .

وأصدر الناظوري تعليماته بإخلاء صالة الركاب من المظاهر المسلّحة وإخراج كافة الجهات “الأمنية والمدنية” غير المعنية بالعمل داخل الصالات باستثناء الجمارك والجوازات والأمن الخارجي، والداخلي .

وجاءت هذه الزيارة بعد أن تم القبض ،على مجموعة من المتورطين في “المتاجرة بكروت الصعود” ومجموعة أمنية لعدم تنفيذهم لقرار “إلغاء الموافقة الأمنية” الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الله الثني في وقت سابق .

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمهل في الأول من أكتوبر كافة الشركات والأجهزة العاملة في مطار بنينا الدولي ،مدة أسبوعين لضبط الأمن وتنظيم العمل بالمطار، وإلا سيتم نقل جميع الرحلات إلى مطار الأبرق الدولي، شرق مدينة البيضاء

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