مسلحون يحرمون طرابلس من المياه

قالت بلدية طرابلس المركز، إن مياه النهر ستنقطع ليل الاثنين نتيجة قيام مجموعة مسلحة بإرغام مشغلي حجرة التحكم بمقر النهر الصناعي على إيقاف ضخ المياه المتجه لطرابلس الكبرى.

وأضافت البلدية بصفحتها في “فيسبوك” أن المسلحين ذكروا أن هذا الأجراء يأتي احتجاجا منهم على انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمصنعي الإسمنت بسوق الخميس ومصنع النبع بقصر بن غشير.

وأردفت البلدية أنه وبعد التواصل مع العديد من الجهات، أبلغ المسلحون المشغلين بإدارة النهر بإعادة ضخ المياه، منوهة إلى أن غياب المياه عن العاصمة سيستمر لحين إنجاز عمليات إعادة الضخ.

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