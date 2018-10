رئيس “النواب” يستنكر الحملة الإعلامية الموجهة ضد السعودية

المتوسط:

أرسل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رسالة تضامن إلى المملكة العربية السعودية عبر وزارة خارجيتها، انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة ليبيا والمملكة على خلفية أزمة إختفاء الصحفي جمال خاشقجي فى إسطنبول منذ أسبوعين.

وأكد “صالح”، متابعة مجلس النواب الليبي باهتمام الحملة التى قال بأنها تهدف إلى الإساءة للمملكة، مضيفًا أن هذه الحملة تهدف إلى النيل من المكانة الرفيعة التى تتمتع المملكة العربية السعودية على المستوى العربى والإسلامى والدولى .

واستنكر رئيس مجلس النواب، حملة الترويج للشائعات بحق مواطن سعودي، والابتعاد عن الحيادية من قبل وسائل اعلام موجهة في تناول القضية التي من المفترض انتظار نتائج التحقيقات حولها قبل إصدار الأحكام المسبقة ” .

وأضاف: ” يسرني نقل تضامن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ووقوفه مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا فى مواجهة كل مامن شأنه المساس بسيادتها، والإساءة إلى مكانتها المعهودة ” .

