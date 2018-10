أعلنت مدينة اجدابيا حالة التأهب الأمني ورفع منتسبيه ومنع الخروقات التي قد تحدث بأي وقت.

وقامت الجهات الأمنية بنشر دورياتها، في إطار خطة المجاهرة بالأمن في المدينة من أجل المحافظة على مؤسسات الدولة ومنع الخروقات والتجاوزات، ويأتي كل ذلك رغم عراقيل كثيرة تواجه أفراد الأمن المركزي على رأسها قلة الدعم.

