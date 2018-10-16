القبض على ذباح حراس الشركة التركية في مرادة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت أهالي منطقة الفقهاء من القبض على أحد أبرز أمراء تنظيم داعش في منطقة النوفلية الإرهابي المدعو “جمعة مسعود بالحسن النوفلي” .

وأعلنت الكتيبة “128” أن مجموعة من سكان منطقة الفقهاء سلموا اليوم الإرهابي النوفلي المكنى بـ”أبوخالد” إلى الكتيبة – المتمركزة شرق مدينة سرت – بعد أن تمكن الأهالي من القبض عليه أحد المنازل بالمدينة .

وكان الإرهابي “النوفلي” آمر المجموعة الإرهابية التي شنت هجوم في نهاية شهر يناير من عام 2016 على حراس الشركة التركية «أوستايل» للإنشاءات التي تنفذ طريقاً إسفلتياً يربط بلدة العقيلة الساحلية مع بلدتي البريقة وراس لانوف النفطيتين.

ونشر تنظيم «داعش» على شبكة الإنترنت صوراً لما أسماها بـ«غزوة مرادة»، ظهرت من بينها صوراً لذبح ثلاثة من حراس الشركة .



وشن التنظيم منذ الإعلان عن نفسه في ليبيا بشكل علني، هجمات عدة قبل عملية استهداف الشركة التركية شمال واحة مرادة؛ حيث دأب التنظيم على تسمية عملياته “غزواته” منها “غزوة المبروك” و”غزوة الباهي” و”غزوة الظهرة”، وهي أسماء لحقول نفطية تقع في حوض زلة الغني بالمنتجات النفطية كان التنظيم أتلف محتوياتها خلال هجماته.

وفي تلك الهجمات سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدات في المناطق الوسطى، ونجح في الحفاظ على بعضها وخسر البعض الآخر، وأشهرها «غزوة أبوالمغيرة القحطاني» وهو اسم والي «داعش» المفوض على الولايات الليبية وقتل في غارة جوية.

انقلاب الموازين

وبعد إعلام قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إعلان تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية، في يوليو من العام 2017، بدأت الأنظار تتجه إلى المنطقة الوسطى والحقول النفطية في الجنوب، التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية الفارة من مدينة بنغازي.

وخاضت قوات الجيش الوطني حرباً منذ عام 2014 ضد مجموعات إسلامية مسلحة في بنغازي، بعضها مرتبط بجماعات مصنفة دولياً على أنها إرهابية كأنصار الشريعة، والآخر يعلن عن أنه معتدل كسرايا الدفاع عن بنغازي.

تحرير المواني

كما نجح الجيش خلال عملية عسكرية أطلق عليها “البرق الخاطف” في سبتمبر من العام 2016 في استعادة موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة النفطية من قبضة مليشيات إبراهيم الجضران، والمليشيات المساندة له .

وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، عميد أحمد المسماري، نجاح العملية، التي نفذتها القوات المسلحة، بقيادة عميد مفتاح شقلوف.

وقال المسماري، “إن العملية نجحت في السيطرة على موانئ السدرة، ورأس لانوف والبريقة دون خسائر تذكر، بعد هروب القوات التابعة لإبراهيم جضران، المليشيات المساندة له.

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