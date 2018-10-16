بالصور | الحرس البلدي يوثق مشاهد صادمة من مطبخ معمل لمأكولات الأفراح ببلدية حي الأندلس ويحيل صاحبه للنيابة

ليبيا – أعلن جهاز الحرس البلدي طرابلس قيام عناصر مركز الحرس البلدي فرع بلدية حي الأندلس اليوم الإثنين بقفل أحد معامل مأكولات الأفراح يقع فى نطاق إختصاصه بالبلدية معلناً إعتقال صاحبه وسط صور مروعة وثقها واردة من عين المكان تثبت إنعدام النظافة وحجم التلوث .

وفى بيان تلقته منه المرصد أكد الحرس البلدي قفل المعمل المسمى ” بنت ليبيا ” بالشمع الأحمر وهو عبارة عن مصنع لتجهيز طلبيات المناسبات و مأكولات الأفراح يتخذ من منطقة كشلاف بالتحديد مقراً له بينما تستخدم إدارته محلاً مرموقاً فى حي الأندلس كواجهة لتسويق منتوجاته وتلقي طلبات الزبائن .

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أما عن أسباب هذا الإقفال فأكد الحرس بأنه يأتي لعدة أسباب أبرزها عدم وجود ترخيص من جهات الإختصاص لمزاولة هذا النشاط مع عدم وجود أي شهائد صحية للعاملين به فيما أظهرت الصور الحجم المهول للتلوث والأوساخ المتراكمة فى المكان إضافة للمأكولات المتعفنة والزيوت المحترقة .

وأضاف بأن من بين أسباب القفل هو عدم الإهتمام بالنظافة العامة للمكان علاوة عن إنعدام الإهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين به دون أن يوضح جنسياتهم .

كما كشف جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس عن عدم توفر الإشتراطات الصحية داخل المعمل وهي إشتراطات متعلقة بالمكان فى حد ذاته .

وبخصوص القبض على صاحب معمل ” بنت ليبيا ” ختم الحرس البلدي بأنه أحال القائم بإدارة هذا المصنع إلى التحقيق على أن يتم عرضه يوم غداً الثلاثاء على النيابة العامة بعد إن تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتأتي هذه العملية فى ظل إستمرار حملة يقوم بها الحرس البلدي بمختلف مناطق العاصمة طرابلس بحق معامل مأكولات الأفراح والمطاعم ومخابز الخبز والخبيز لاقت إستحسان عموم المواطنين الذين طالبوا بتوسعة هذه الحملات .

المرصد – متابعات