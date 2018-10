أكد مساعد وزير الداخلية المصري ومدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، اليوم الاثنين، أن منفذ السلوم البري أنهى إجراءات سفر 1185 من بينهم 301 مصري و884 ليبيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد نصر،في تصريحات صحافية، بعودة 230 مصريًا من ليبيا عبر المنفذ على الحدود المصرية الليبية، وسفر 301 آخرين من بينهم 215 وصول شرعي و15 غير شرعي.

