«مورغريني»: أوروبا تعلن دعمها مهمة «يوبام – ليبيا» لضبط الحدود الليبية

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، «فيديركا موغيريني»، أن وزراء الخارجية الأوروبيين وافقوا على مطالبة البنوك المركزية بتتبع أموال الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب البشر أو الاتجار بالسلاح في ليبيا وخارجها.

وقالت «مورغريني»،أن جميع الدول الأوروبية وافقت على الإبقاء على مهمة “صوفيا” لملاحقة مهربي البشر وتأهيل خفر السواحل الليبيين ودعم مهمة “يوبام – ليبيا” لضبط الحدود الليبية.

وشددت «مورغريني»، بأن هناك موقف موحد أوروبي تجاه مؤتمر صقلية ودعم الانتخابات في ليبيا، شرط أن تجري في إطار سليم وظروف جيدة.

