التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري «خالد المشري»، أمس الإثنين، مع وفدا من نادي الأفريقي الرياضي الثقافي الاجتماعي بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس،في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، فإن المشري ناقش مع وفد النادي، أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه النادي.

The post «المشري» يبحث مشاكل النادي الأفريقي الرياضي الثقافي الاجتماعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية