كتلة 94 تنتقل من «المؤتمر العام» إلى «الاستشاري»

أنهت كتلة الـ94، الانتخابات التي جرت بالتصويت المباشر، السبت الماضي بحضور غالبية أعضاء المجموعة.

وأعلنت الكتلة، عن تعيين نصر حسن معيقل، رئيسا لها، وعثمان إدريس كريم، نائبا للرئيس، وحامد عبدالسلام البغدادي، مقررا للكتلة، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء بعقد اجتماعاتها للتنسيق ووضع رؤية للمرحلة المقبلة.

ويأتي انتخاب مكتب رئاسة جديد للكتلة في إطار مساعيها للعودة للحياة السياسية،مرجحة انضمامها لمجلس الدولة الاستشاري وفق مساعٍ ولقاءات مع البعثة الأممية، بعد أن كانت في وقت سابق تابعة للمؤتمر العام المنتهية ولايته.

