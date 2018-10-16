الكشف عن تفاصيل عملية تصفية ” حنكورة ” أمام فندق المهاري فى طرابلس

ليبيا – لقي القيادي فى وزارة داخلية الوفاق وبجهاز الامن المركزي خيري حنكورة مصرعه فى إطلاق نار أمام بوابة فندق المهاري ( راديسون بلو ) وسط العاصمة طرابلس وهو الفندق الذي يتخذ منه مجلس الدولة الإستشاري مقراً له .

وكشفت مصادر أمنية بأن حنكورة لقي مصرعه بوقت مبكر من صباح الإثنين على الفور مصاباً بعدة أعيرة نارية أثناء الرماية التي تعرض لها فيما تضاربت الأنباء الأولية حول هوية الجهة المنفذة للعملية ما بين قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى .

وأكد شاهد عيان لـ صحيفة المرصد أن السيارات التي نفذت العملية كان من بينها سيارتين من نوع تيوتا إحداهما دفع رباعي ” ثعلب ” لونها بني فاتح معتمة الزجاج وأخرى من نوع ” كيا سبورتاج 2013 ” بيضاء اللون مشيراُ إلى أن من فى هذه السيارات الثلاث مللثمين فتحوا النار على حنكورة مباشرة على تمام الساعة 12:30 من منتصف الليل عندما كان واقفاً أمام فندق المهاري خارج سيارته التي طالتها النيران وأصيب بداخلها شخص لم تُعرف بعد هويته او حالته الصحية .

وتحصل حنكورة السنة الماضية على ترقية إستثنائية هي ملازم أول من داخلية الوفاق إبان عمله مع قوة الامن المركزي أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلى الشهير بـ ” غنيوة ” .

ولاحقاً دب خلاف بين حنكورة وغنيوة وكلاهما من مدينة ككلة وقد إنشق على إثره الأول وترك منطقة أبوسليم وإتجه للعمل فى شرق العاصمة حيث تواجد ونفوذ قوات كتيبة ثوار طرابلس التي نسج معها علاقة متينة و قاتل فى صفوفها بالحرب الأخيرة التي دارت بين شهري أغسطس وسبتمبر فى مناطق خلة الفرجان وعين زارة ووادي الربيع .

وسمع سكان طرابلس عقب الإغتيال سماع إطلاق نار كثيف تزامن مع عدة إنفجار عنيفة فيما أُصيب عدد من أعضاء مجلس الدولة بالهلع وغادروا المكان على الفور تحسباً لأي هجوم إنتقامي فى المكان .

وفى نهاية الأسيوع الماضي كان القيادي فى الأمن المركزي المتمركز بمعسكر ” حوازة النعام ” قرب منطقة تاجوراء فى شرق طرابلس صالح قبقوب قد لقي مصرعه فى إشتباكات مع كتيبة الضمان التابعة لدفاع الوفاق وذلك على خلفية إتهام القتيل بقتل آخرين من الكتيبة .

يتبع ..

المرصد – خاص

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