أكد مدير موقع جهاز النهر الصناعي في ترهونة،على الوصول إلى اتفاق لإعادة تشغيل المحطة وبداية الضخ خلال الساعات المقبلة.

وأفاد المدير،بحسب صفحة غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أمس الإثنين، بأن الموقع استطاع التوصل إلى اتفاق مع المسلحين لعودة ضخ المياه وذلك بعد توقف ضخ المياه من محطة ترهونة الواقعة بالمسار الأوسط بمنظومة الحساونة -سهل الجفارة للنهر الصناعي نتيجة إجبار العاملين على إيقاف تشغيل المحطة من قبل مسلحين مجهولين.

The post مدير موقع النهر الصناعى بترهونة: توصلنا إلى اتفاق لإعادة ضخ المياه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية