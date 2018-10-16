إقالات وتعيينات في شحات وبنغازي

عيّن مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة مجلسا تسييرا لكل من بلديتي (بنغازي وشحات) بدلا من المجالس المحلية السابقة ضمن القرار رقم (671) لسنة 2018م

والذي نصّ على إعادة تسمية من مجلس بلدي إلى مجلس تسييري وتسمية أعضائه، وهم على النحو التالي:

المجلس التسييري: بنغازي

صقر عمران بوجواري – رئيسا

جازية جبريل اشحيتر – عضوا

إدريس غيث قدورة – عضوا

طارق حامد الشويهدي – عضوا

كمال مفتاح صوان – عضوا

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المجلس التسييري: شحات

حسين محمود حسين – رئيسا

سمير ابريك محمد – عضوا

صلاح عبدالرحيم المبروك – عضوا

عثمان عثمان فضيل – عضوا

إدريس عبدالمجيد عبدالله – عضوا

جميلة صالح محمد – عضوا

صالح علي محمد – عضوا

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