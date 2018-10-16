افتتاح قسم العلاج الطبيعي في طرابلس

أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم في افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى جراحة الحروق والتجميل أن الوزارة انتقلت إلى مرحلة الأفعال، وستشرع في تنفيذ جملة من المشروعات وافتتاح أقسام جديدة واستكمال مشاريع توقفت منذ عام 2012

وكان الوكيل قد زار المستشفى في فبراير الماضي واطلع على احتياجاته وتم توفير المستلزمات الطبية اللازمة وثلاثة أجهزة كمبيوتر حديثة للمعمل، كما عبّر الوكيل عن عزم الوزارة على توفير سيارة إسعاف واستحداث معهد تعليمي لعناصر التمريض المتوسط وتجهيز مطبخ وتوريد مغاسل ووحدات تجفيف

بينما أكّد استشاري جراحة الحروق والتجميل “الشارف تنتوش” أن افتتاح قسم العلاج الطبيعي سيحدث فارقا كبيرا في إعادة تأهيل المصابين بحروق أو حوادث في اليد أو الوجه أو الفك، باعتبار أن التأهيل يمثل العنصر الأساسي في تحسين الخدمات، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة

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