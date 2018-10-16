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بوشناف يشرف على مكتب الإعلام الأمني

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف بنقل تبعيّة مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية من إدارة العلاقات العامة إلى أن تكون تحت إشراف الوزير مباشرة في القرار رقم 461 لسنة 2018 إضافة إلى تكليف الرائد “طارق الخراز” بمهام إدارة المكتب

ووفقا لخطة المكتب الإعلامي المستحدثة -بحسب الصفحة الرسمية للوزارة- فإن مسؤولي مكاتب الإعلام في الإدارات والمكاتب العامة والمديريات سيشكلون خلية عمل لتغطية أنشطة وحداتهم وبثها عبر الواجهات الإعلامية لمكتب الإعلام بالوزارة وفقا لما يتم الاتفاق عليه

وستكون اختصاصات المكتب الإعلامي تكمن في التنسيق مع الإذاعات الوطنية بتقديم فقرات وبرامج مرئية ومسموعة تخص نشاط ودور الوزارة، وإعداد وتنفيذ البرامج الأمنية المرئية والمسموعة والمقروءة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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