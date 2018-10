مقتل «حنكورة» في العاصمة طرابلس

لقي القيادي في وزارة داخلية الوفاق وبجهاز الامن المركزي بوسليم بقيادة عبد الغني الككلي المكنى ” غنيوة ”، القيادي «خيري حنكورة»، مصرعه، صباح اليوم الإثنين إثر اصابته بعدة أعيرة نارية أثناء الرماية التي تعرض لها أمام بوابة فندق المهاري «راديسون بلو » وسط العاصمة طرابلس.

ورجحت مصادر أمنية، أن تكون الجهة المنفذة للعملية ما بين قوة الردع الخاصة أو مجموعة أخرى ، مشيرة بقيام سيارتين من نوع تويوتا إحداهما دفع رباعي ” ثعلب ” لونها بني فاتح معتمة الزجاج، وأخرى من نوع ” كيا سبورتاج 2013 ” بيضاء اللون بإطلاق الرصاص على «حنكورة» أثناء وقوفه خارج سيارته أمام الفندق.

