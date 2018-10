«حفتر» يوافق على تشكيل مجلس عسكري موحد

رجحت مصادر بأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وافق على المقترح المصري بشأن تشكيل مجلس عسكري موحد يضم عددا من الضباط، مشترطا أن يختار هو أسماءهم.



وكشفت المصادر، أن المقترح المصري سيشمل تشكيل مجلس عسكري عدد من الضباط بمختلف مناطق ليبيا، أبرزهم رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، وآمراء المناطق العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، والوسطى محمد الحداد، والجنوبية الفريق علي كنة.

جدير بالذكر أن الناطق باسم القوات المسلحة، أحمد المسماري، أعلن في وقت سابق، باستئناف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بمقترحات جديدة في العاصمة المصرية القاهرة، دون توحيد موعد محدد.

