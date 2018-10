أصدر مجلس وزراء بالحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة عمداء بلديتي بنغازي وشحات، وكذلك تكليف مجلسا تسييريا جديدا في كل من المدينتين.

وشمل القرار، إعادة تسمية من مجلس بلدي إلى مجلس تسييري،حيث تم تكليف “صقر عمران بوجواري” رئيسا للمجلس في بنغازي، وكذلك تعيين 4 أعضاء وهم جازية جبريل اشحيتر، إدريس غيث قدورة،طارق حامد الشويهدي ، كمال مفتاح صوان .

وكلفت الحكومة، في شحات، كل من حسين محمود حسين رئيسا للمجلس ، و 6 أعضاء وهم سمير ابريك محمد،صلاح عبدالرحيم المبروك،عثمان عثمان فضيل،إدريس عبدالمجيد عبدالله،جميلة صالح محمد، صالح علي محمد.

The post «الحكومة المؤقتة» تقيل عمداء بلديتى «بنغازي» و«شحات» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية